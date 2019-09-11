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مشاري العفاسي يرد.. ما حقيقة دخوله مستشفى بالكويت

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صورة تظهر تواجد إمام المسجد الكبير وخطيب الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت مشاري العفاسي في المستشفى.

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وتسببت الصورة بقلق متابعي العفاسي، والذين يبلغ عددهم على حسابه في ”تويتر“ وحده 14 مليونًا ومئة ألف متابع.

وأوضح الشيخ مشاري حقيقة الصورة المتداولة له وهو في المستشفى، حيث أكد عبر حساباته في مواقع التواصل، أن الصورة ”قديمة“ وأنه ”بخير“.