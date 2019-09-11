اخبار العالم

مشاري العفاسي يرد.. ما حقيقة دخوله مستشفى بالكويت ؟

0 نشر
اليمن العربي - وكالات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Advertisements

Advertisements

مشاري العفاسي يرد.. ما حقيقة دخوله مستشفى بالكويت

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

2e668dfad3.jpg
مشاري العفاسي يرد.. ما حقيقة دخوله مستشفى بالكويت ؟

كتب

الخليج 365 - وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صورة تظهر تواجد إمام المسجد الكبير وخطيب الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت مشاري العفاسي في المستشفى.

Advertisements

وتسببت الصورة بقلق متابعي العفاسي، والذين يبلغ عددهم على حسابه في ”تويتر“ وحده 14 مليونًا ومئة ألف متابع.

وأوضح الشيخ مشاري حقيقة الصورة المتداولة له وهو في المستشفى، حيث أكد عبر حساباته في مواقع التواصل، أن الصورة ”قديمة“ وأنه ”بخير“.

Advertisements

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاري العفاسي يرد.. ما حقيقة دخوله مستشفى بالكويت ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا