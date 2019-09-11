أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

Advertisements Advertisements الأربعاء 11 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر/ أيلول، 2019 وهي كالتالي:

تصعيد عسكري حوثي في الحديدة مع انطلاق عمل المراقبين https://www.elyamnelaraby.com/418586/ التحالف يعترض ويسقط طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المدنيين بنجران https://www.elyamnelaraby.com/418587/ حملة واسعة لمكافحة حمى الضنك في يختل بدعم مباشر من الهلال الاماراتي https://www.elyamnelaraby.com/418588/ مسؤول يسرد تفاصيل نشر المراقبين ووقف اطلاق النار في الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/418589/ صحيفة: الحوثي يفرض المذهبية على المدارس https://www.elyamnelaraby.com/418595/ مواجهات عنيفة في منطقة شخب بمحافظة الضالع https://www.elyamnelaraby.com/418602/ مليشيا الحوثي تلزم المعلمين والمعلمات بحضور دورات طائفية في صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/418603/ البحسني ينعي الفنان هود العيدروس https://www.elyamnelaraby.com/418606/ مصادر: مليشيا الحوثي تفرض تعميمات على المساجد لاقامة "حسينيات طائفية" Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/418608/ قيادي جنوبي لــ "الخليج 365": تجاهل «غريفث» للقضية الجنوبية سبب فشله في حل الأزمة اليمنية https://www.elyamnelaraby.com/418610/ وثيقة تكشف عمليات فساد كبيرة لوزير داخلية الحكومة الشرعية السابق https://www.elyamnelaraby.com/418611/ وثيقة: الحكومة وجهت البنك المركزي بصرف 5 مليار ريال لدعم عملية اقتحام عدن https://www.elyamnelaraby.com/418612/ الضالع: تجدد المعارك في جبهة قعطبة https://www.elyamnelaraby.com/418620/ مواجهات صباحية عنيفة في جبهة الأقروض بتعز https://www.elyamnelaraby.com/418629/ الفنانة الكبيرة أمل كعدل تخرج عن صمتها في تسجيل مصور وهذا ما قالته https://www.elyamnelaraby.com/418637/ تعرف على أسعار الخضروات والفواكه بصنعاءhttps://www.elyamnelaraby.com/418580/ أسعار الفواكه والخضروات واللحوم بمأرب لهذا اليوم https://www.elyamnelaraby.com/418581/ أسعار الفواكه والخضروات واللحوم تستقر بعدن الأربعاء https://www.elyamnelaraby.com/418582/ حضرموت.. أسعار الخضروات والفواكه واللحوم لهذا اليوم https://www.elyamnelaraby.com/418583/ الإمارات تدعم قطاع الصحة في أبين بشحنة من المكملات الغذائية https://www.elyamnelaraby.com/418584/ # اليمن # الضالع # البحسني # الإمارات # الحديدة # عدن # الحوثي # الشرعية # حضرموت # الخليج 365 # مليشيا الحوثي # البنك المركزي # أسعار الخضروات # التحالف # الحكومة الشرعية # الهلال

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