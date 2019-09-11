شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب بدعوة المملكة عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث تصريحات نتنياهو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (المنامة) رحبت مملكة البحرين ، اليوم (الأربعاء) بدعوة المملكة العربية رحبت مملكة البحرين ، اليوم (الأربعاء) بدعوة المملكة العربية السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في حال إعادة انتخابه في 17 سبتمبر الجاري. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها أن هذه الدعوة تجسد الدور الاستراتيجي الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله-، على الصعيدين الإقليمي والدولي ودورها الفاعل والكبير في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وحرصها على السلام العادل والشامل في المنطقة و ترسيخ العمل الجماعي في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي برمته.



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