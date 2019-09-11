شكرا لقرائتكم من هو أيمن عبد الغني المتهم بتهريب أموال الإخوان لتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الداخلية المصرية الثلاثاء إجهاض مخطط أعدته قيادات إخوانية هاربة إلى تركيا، يستهدف إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، بالإضافة إلى تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بتركيا.

وأكدت الداخلية أن هدف هذه الشبكات توفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، مضيفة أن هذه الشبكات والخلايا تقوم بعملها بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات في البلاد، والتي يتخذونها ستاراً لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.

إلى ذلك، حددت العناصر الإخوانية وهم ياسر محمد حلمي زناتي ومحمود حسين أحمد حسين وأيمن أحمد عبد الغني حسنين ومدحت أحمد محمود الحداد، مؤكدة أنه تم ضبط 16 من المتعاونين معهم داخل مصر.

زوج ابنة خيرت الشاطر

ولعل لاسم أيمن أحمد عبد الغني حسنين وقع "مختلف"، فهو زوج ابنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، هرب إلى تركيا بعد ثورة ٣٠ يونيو من العام ٢٠١٣

من مواليد عام 1964، بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، شمال مصر، تخرج من كلية الهندسة جامعة الزقازيق عام 1986، وعمل مهندساً.

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ملف الأجنحة المسلحة

إلى ذلك، كشف الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، عمرو فاروق لـ"العربية.نت" أن عبد الغني هو أحد قادة جماعة الإخوان المسؤولين عن ملف الأجنحة المسلحة داخل الجماعة، وتولى من قبل مسؤولية الإشراف على ميليشيات الأزهر وتأسيسها في العام ٢٠٠٦ وصدر ضده حكم بالحبس ٣ سنوات، كما أسس كتائب حلوان، وتولى مسؤولية غرفة "طوارئ الإخوان بمصر"، لدعم التحركات التي يقوم بها الجناح المسلح."

كما أشار إلى أن عبد الغني تولى مسؤولية التواصل مع اللجنة الإدارية العليا للجماعة التي كان يترأسها محمد عبد الرحمن المرسي، وكان أحد المسؤولين عن اعتصام "رابعة"، ثم اختفى بعد فض الاعتصام إلى أن ظهر في تركيا.

وأضاف أن محكمة الجنايات أدرجته ضمن قوائم الإرهاب التي شملت 1536 إخوانيا في العام 2017.

عائلة إخوانية كبيرة

ينتمي أيمن عبد الغني لعائلة إخوانية كبيرة، فشقيقه الدكتور محمد عبد الغني كان عضوا في مجلس شورى الجماعة، وكان مسؤول القسم السياسي فيها، وشقيقه الآخر الدكتور عمر عبد الغني كان مسؤول المكتب الإداري بجنوب القاهرة، فيما يعتبر والده أحد قيادات الرعيل الأول للتنظيم خلال عهد حسن البنا مؤسس الجماعة.

تزوج من الزهراء الشاطر، ابنة خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان.

وترقى وتدرج في صفوف الجماعة وشركات صهره على السواء، حتى أصبح أحد أبرز المسؤولين عن التمويل والحركات المسلحة داخل الإخوان.