شكرا لقرائتكم ألمانيا على خط ليبيا.. "لمنع انتقال النسخة السورية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأربعاء أن بلادها ستقوم بدورها لتجنب نشوب حرب بالوكالة في ليبيا محذرة من أن الوضع هناك ينذر بزعزعة استقرار أفريقيا بأسرها.

وقالت في كلمة أمام البرلمان الألماني "هناك وضع يتطور في ليبيا وقد يتخذ أبعادا مثل التي شهدناها في سوريا.. ومن الضروري أن نبذل كل ما بوسعنا لضمان عدم تصعيد الوضع إلى حرب بالوكالة وستقوم ألمانيا بدورها". وأضافت "إذا لم تستقر الأوضاع في ليبيا فإن استقرار المنطقة الأفريقية بأسرها سيتزعزع".

مؤتمر دولي حول ليبيا

يذكر أن مجموعة الدول الكبرى السبع، كانت دعت خلال قمتها التي عُـقدت نهاية أغسطس الماضي، في فرنسا، إلى تنظيم مؤتمر دولي لمناقشة الملف الليبي. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حينه إن مجموعة الدول السبع أكدت دعمها لليبيا، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار، والدفع نحو حل سياسي.

إلى ذلك، أشارت تقارير صحفية إلى استعداد ألمانيا لعقد مؤتمر دولي بشأن ليبيا خلال شهر نوفمبر المقبل.