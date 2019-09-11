الفرزلي: اللجان النيابية ناقشت اقتراح قانون إنشاء منطقة إقتصادية بزحلة وفي بعلبك الهرمل

أعلن نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​، في ​مؤتمر​ صحافي بعد إنتهاء جلسة ​اللجان النيابية​ المشتركة أن "اللجان ناقشت بشكل مستفيض مشروع القانون الرامي الى اعطاء حوافز في قطاعي ​الشباب​ و​الرياضة​، وتم تأليف لجة فرعية برئاسة النائب ​سيمون أبي رميا​".

لفت الى أن "اللجان ناقشت أيضا وبشكل مستفيض اقتراح القانون الرامي الى إنشاء منطقة إقتصادية خاصة في قضاء زحلة، و إنشاء منطقة إقتصادية خاصة في محافظة ​بعلبك الهرمل​"، مشيرا الى أن "معظم النواب تحدثوا، وكانت وجهات النظر متمايزة، واقترح أن يكون هناك اقتراح قانون يتعلق بتنظيم كافة المناطق الإقتصادية وأن يكون هناك هيئة ناظمة لهذه المناطق. وتم تأليف لجنة فرعية للإقتراحين برئاسة النائب ​حسين الحاج حسن​ على أن تعود اللجان النيابية للاجتماع يوم الأربعاء المقبل".