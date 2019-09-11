المفتي دريان بحث الاوضاع مع صليبا وفقيه

استقبل مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ بالإنابة ​حسن فقيه​ وجرى البحث في الشؤون المعيشية والاجتماعية خاصة في الظروف التي يمر بها لبنان من أزمة اقتصادية خانقة، كما وضعوه في جو ​حالات​ الصرف من العمل الحاصلة في الآونة الأخيرة. والتقي مفتي الجمهورية مدير عام ​أمن الدولة​ ​اللواء طوني صليبا​ ونائبه العميد ​سمير سنان​، وتم التداول في الأوضاع العامة.

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