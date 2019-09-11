خليل اصدر قرارا قضى بتكليف مسّاحين لإنجاز عملية التحديد والتحرير لبلدة هونين المحتلة

أصدر وزير المالية ​علي حسن خليل​ قراراً قضى بتكليف مسّاحين لإنجاز عملية التحديد والتحرير لبلدة ​هونين​ المحتلة ومسح الأراضي المحررة منها وتسجيلها وإصدار سندات التمليك ​الجديدة​ باسم بلدة هونين العقارية.

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