وزارة البيئة عن الرغوة قرب معمل الزوق: تلوّث عضوي جرّاء الصرف الصحي

أوضحت وزارة البيئة البيان الذي تحدث عن انتشار رغوة بنية اللون في البحر بالقرب من معمل الذوق الحراري، مشيرة الى انه "إثر تقييم فريق العمل التقني في وزارة البيئة لنتائج تحليل العيّنات الصادرة عن ​مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية​ في ​وزارة الزراعة​ بتاريخ 6/9/2019، تبين احتواء العينات الثلاثة على كمّ كبير من الأحياء المجهرية، مما يدل على وجود تلوث عضوي من جراء التصريف العشوائي ل​مياه الصرف الصحي​، وهذا ما يؤكد مضمون البيان الصادر سابقاً عن وزارة البيئة".

ورات الوزارة ان "تحليل عدد من المؤشرات البيئية في مياه البحر (على سبيل المثال الكلوريدات والأملاح) هو أمر غير مبرّر، إذ تحتوي هذه ​المياه​ على هذه المكونات طبيعياً وبالتالي لا يمكن استخدام نتائج هذه المؤشرات لتقييم وجود تلوث ما"، مشيرة الى "توافق تراكيز مؤشري الرصاص والكادميوم مع القيم الحدّية البيئية الموضوعة لهذين المؤشرين عند تصريفهما من منشآت قائمة إلى مياه البحر، بحسب القرار رقم 8/1 الصادر عن وزارة البيئة في العام 2001".

وأكدت الوزارة على مضمون بيانها السابق وعلى الإجراءات الواردة فيه والمتمثّلة بوجوب الإسراع في إنشاء وتجهيز محطة لتكرير المياه المبتذلة و​النفايات​ الصناعية السائلة في منطقة ​ذوق مصبح​، كما وإيجاد حل سريع لتخفيف أثر الدفق المرتفع لمياه التبريد الناتجة عن معمل الذوق الحراري.