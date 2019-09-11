رعد: المقاومة اليوم مطلقة اليد من أي نقطة في لبنان الى أي نقطة في فلسطين

اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد "اننا اليوم على المستوى الأمني وفيما يتعلق بالامن القومي بلبنان ، المقاومة هي الضمانة،فاسرائيل منذ العام 2006 لم تستطع الخروج من قواعد الاشتباك التي سميت قواعد الردع"، لافتا الى ان "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أراد قبل الانتخابات ان يقوم بهاتين العمليتين في عقربا والضاحية الجنوبية لبيروت لفك قواعد الأشتباك".
وفي كلمة له خلال المجلس العاشورائي في بلدة جباع راى رعد ان "المقاومة اليوم مطلقة اليد من أي نقطة في لبنان الى أي نقطة في فلسطين المحتلة".
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