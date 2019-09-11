رعد: المقاومة اليوم مطلقة اليد من أي نقطة في لبنان الى أي نقطة في فلسطين

اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​محمد رعد​ "اننا اليوم على المستوى الأمني وفيما يتعلق بالامن القومي ب​لبنان​ ، ​المقاومة​ هي الضمانة،فاسرائيل منذ العام 2006 لم تستطع الخروج من قواعد الاشتباك التي سميت قواعد الردع"، لافتا الى ان "رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أراد قبل ​الانتخابات​ ان يقوم بهاتين العمليتين في عقربا و​الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​ لفك قواعد الأشتباك".

وفي كلمة له خلال المجلس العاشورائي في بلدة جباع راى رعد ان "المقاومة اليوم مطلقة اليد من أي نقطة في لبنان الى أي نقطة في ​فلسطين المحتلة​".