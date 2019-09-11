ميشال سليمان: لضرورة إعلاء الصوت السيادي في سبيل إنقاذ لبنان

شدد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان على "ضرورة إعلاء الصوت السيادي في سبيل إنقاذ لبنان وعدم جعله ساحة لصراعات المحاور، وعدم الانجرار إلى حروب أو "ميني حروب" تستفيد منها بعض الدول في مفاوضاتها على حساب أمننا واقتصادنا ومستقبل شبابنا".
وخلال استقباله الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون، رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق فارس سعيد ووفد من "البيت اللبناني"، رأى المجتمعون ان خطورة الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها السلبية على سياسة لبنان، تتطلب وقفة سيادية لتصحيح المسار.
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