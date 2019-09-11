ميشال سليمان: لضرورة إعلاء الصوت السيادي في سبيل إنقاذ لبنان

شدد ​رئيس الجمهورية​ السابق ​ميشال سليمان​ على "ضرورة إعلاء الصوت السيادي في سبيل إنقاذ ​لبنان​ وعدم جعله ساحة لصراعات المحاور، وعدم الانجرار إلى حروب أو "ميني حروب" تستفيد منها بعض الدول في مفاوضاتها على حساب أمننا واقتصادنا ومستقبل شبابنا".

وخلال استقباله الوزير السابق ​محمد عبد الحميد بيضون​، رئيس لقاء ​سيدة الجبل​ النائب السابق ​فارس سعيد​ ووفد من "البيت اللبناني"، رأى المجتمعون ان خطورة الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها السلبية على ​سياسة​ لبنان، تتطلب وقفة سيادية لتصحيح المسار.