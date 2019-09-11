طلال الدويهي: عدم الاستقرار السياسي اضر بالاقتصاد الوطني

اعتبر رئيس "حركة الارض اللبنانية" ​طلال الدويهي​ "ان عدم الاستقرار السياسي اضر جدا ب​الاقتصاد​ الوطني"، وقال:"مع تداعيات ال​اضراب​ات من الجسم القضائي الى اضراب موظفي ​مصرف لبنان​، شعر المواطن انه مكشوف لا سقف قضائي له ولا سقف مالي".

واستغرب خلال لقاء مع اعلاميين من دول ​الاغتراب​ تطرق فيه الى الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، "كيف يلجأ موظفو مصرف لبنان الى الاضراب وتعطيل حركة ​المصرف المركزي​ وكأنه ملك ابائهم، الامر الذي دفع بالمواطنين الى سحب ارصدتهم ووضعها في منازلهم وخزناتهم او تحويلها الى الخارج"، مشيرا الى ان "كل هذه التدابير اثرت سلبا على ​الوضع الاقتصادي​، اضف الى ذلك عدم الثقه بالطقم السياسي والقضائي والامني والمالي".

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