علق ​الاتحاد العمالي​ العام، على اقتراح قانون للنائب ​بولا يعقوبيان​ لمجالس العمل التحكيمية"، معتبرا ان "الاقتراح مخالف لثلاثية التمثيل". وأكد الاتحاد انه "مع احترامنا وتقديرنا للنشاط الاجتماعي والتشريعي الذي تقوم بهيعقوبيان، فإن اقتراحها الأخير لقانون يلغي مجالس العمل التحكيمية ونقل صلاحياتها الى ​القضاة​ المنفردين هو اقتراح غير مدروس ويلحق ضررا فادحا بمصالح العمال، ويلغي أهم ركن من أركان مجالس العمل التحكيمية التي يتمثل فيها العمال وأصحاب العمل والقضاة ويعد ​الضمان الاجتماعي​ في بعضها جزءا منها"، مضيفا: "لقد كنا ننتظر من يعقوبيان أن تناقش مع الجهة المعنية أي ​الاتحاد العمالي العام​ أولا هذا الموضوع حيث لدينا فعلا مشكلة مع مجالس العمل التحكيمية لجهة المدة التي تستغرقها في اتخاذ القرارات والتي تطول أحيانا لسنوات ومشكلة أخرى في عدد القضاة وفي حصرها بالمحافظات من التوسع فيها إلى الأقضية والالتزام بمدة الثلاثة أشهر التي حددها القانون لإصدار الأحكام وإن إلغاء المجالس القائمة بدلا من تطويرها بالاتجاه الذي يطالب به الاتحاد العمالي العام يعني الخروج عن مبدأ الثلاثية المقدس بالنسبة للعمال والنقابات في جميع الهيئات التي يتمثل فيها الاتحاد العمالي والعمال".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العمالي العام: اقتراح يعقوبيان لمجالس العمل التحكيمية مخالف لثلاثية التمثيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.