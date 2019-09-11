الاتحاد الأوروبي: تعهد نتانياهو بضم أراض فلسطينية يقوض عملية السلام

حذر ​الاتحاد الأوروبي​ من أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بضم غور الأردن في ​الضفة الغربية​ إذا فاز في انتخابات الأسبوع المقبل "يقوض فرص السلام في المنطقة"، مشددا على أن "سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها بما في ذلك في ​القدس الشرقية​ غير قانونية بموجب القانون الدولي واستمرارها والإجراءات المتخذة في هذا السياق تقوض إمكانات حل الدولتين وفرص السلام الدائم".

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