القضاء الاسكتلندي: تعليق جونسون للبرلمان البريطاني غير قانوني

قضت ​محكمة الاستئناف​ في ​اسكتلندا​ اليوم، بأن قرار رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ بتعليق البرلمان هذا الشهر "غير قانوني". وجاء في ملخص للحكم أن نصيحة جونسون للملكة إليزابيث الثانية بتعليق أعمال البرلمان من هذا الأسبوع حتى 14 تشرين الاول "كانت غير قانونية لأنها كانت تهدف إلى إعاقة عمل البرلمان".

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