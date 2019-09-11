القضاء الاسكتلندي يعتبر تعليق جونسون للبرلمان غير قانوني







اسماء السيد - لندن: قضت محكمة الاستئناف في اسكتلندا الأربعاء بأن قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتعليق البرلمان خلال هذا الشهر "غير قانوني". جاء في ملخص للحكم أن نصيحة جونسون للملكة إليزابيث الثانية بتعليق أعمال البرلمان من هذا الأسبوع حتى 14 أكتوبر "كانت غير قانونية، لأنها كانت تهدف إلى إعاقة عمل البرلمان".



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