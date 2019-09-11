روسيا لا تتوقع تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة بعد إقالة بولتون









اسماء السيد - موسكو: أعلنت روسيا الأربعاء أنها "لا تتوقع" أي تحسن في العلاقات مع واشنطن بعد إقالة جون بولتون مستشار الأمن القومي لدونالد ترمب.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لوكالة أنباء نوفوستي "شهدنا في الماضي أكثر من مرة أن التغييرات في الإدارة الأميركية لم تفض إلى أي تحسن. لهذا السبب ليس لدينا أي توقعات من هذه التغييرات".

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وأضاف "نحكم على الأفعال لا على التصريحات أو النوايا. عندما نرى تقدماً، عندها يمكننا أن نقول أن شيئاً ما قد تغير".

أعلن الرئيس ترمب الثلاثاء إقالة بولتون، أحد صقور السياسة الخارجية الذي اختلف معه بشأن عدد من القضايا بما فيها إيران وكوريا الشمالية.

توترت العلاقات بين موسكو وواشنطن التي بلغت أدنى مستوى لها منذ نهاية الحرب الباردة، بسبب الخلافات بشأن أوكرانيا واتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

