ضبط مستودعين سريين لإنتاج الأكياس البلاستيكية في المحمدية وحجز 4.3 أطنان منها

حجزت السلطات المختصة أزيد من 4,3 أطنان من الأكياس الممنوعة، والمواد الأولية، ومتلاشيات من البلاستيك.

وجاء ذلك إثر ضبط لجنة مختلطة مكونة من السلطة المحلية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، ومندوبية الوزارة في المحمدية، يوم السبت الماضي، مستودعين سريين، يستغلان في صناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة، في دوار العثامنة، جماعة سيدي موسى بن علي، عمالة المحمدية.

ومكنت هاته العملية من حجز 585 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية الممنوعة التامة الصّنع، و2,9 طن من المواد الأولية، و850 كلغ من متلاشيات من البلاستيك، و9 آليات تُستعمل في تصنيع الأكياس الممنوعة.

وقامت السلطات بتشميع المستودعين، وفتح بحث قضائي في هذا الشأن.