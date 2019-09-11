أشاد بأداء الكرتي.. خاليلوزيتش سعيد بفوزه الأول مع الأسود

أعرب البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، عن سعادته بتحقيق انتصاره الأول مع “أسود الأطلس”، أمس الثلاثاء، ضد منتخب النيجر، في ثاني لقاء يقود خلاله العناصر الوطنية.

وقال خاليلوزيتش: “هذا فوزي الأول مع المنتخب، صحيح واحد صفر نتيجة صغيرة، لكنه كان بإمكاننا تسجيل هدفين أو ثلاثة آخرين، غير أن النجاعة غابت علينا أمام المرمى، خصوصا في 20 دقيقة الأولى”.

وأضاف المدرب البوسني: “خرجت بمجموعة من الأفكار خلال المباراتين الوديتين، والمعسكر، الذي خضناه، لدينا تجمع جديد، الشهر المقبل، وربما سأستدعي لاعبين جدد”.

وأشاد خاليلوزيتش بأداء اللاعب وليد الكرتي، وقال: “يملك مؤهلات كبيرة، لقد سجل هدفا رائعا في أول مشاركة له، أمامه هامش كبير للتطور وسيقدم الإضافة إلى المنتخب في المستقبل، يتوجب عليه فقط الاشتغال على انقاص وزنه”.

يذكر أن المنتخب الوطني تغلب على النيجر بهدف نظيف، علما أنه تعادل قبل ذلك بهدف في كل شبكة، ضد منتخب بوركينافاسو، الجمعة الماضي.