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استعدادا لدوري اتحاد شمال إفريقيا.. المنتخب النسوي لأقل من 20 سنة يدخل تجمعا إعداديا في الرباط

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يوسف العيرجي 0 تبليغ

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يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة، للدخول في تجمع إعدادي، خلال الفترة ما بين 12 و20 شتنبر الجاري، في مدينة الرباط.

ويأتي هذا التجمع استعدادا لمشاركة المنتخب النسوي في بطولة اتحاد شمال إفريقيا، المقرر خوضها في مدينة طنجة، بدءا من فاتح أكتوبر المقبل، وإلى غاية 8 من الشهر ذاته.

ووجهت لمياء بومهدي، مدرب المنتخب النسوي لأقل من 20 سنة، الدعوة إلى 24 لاعبة، للدخول في المعسكر المغلق في الرباط.

وضمت القائمة الأسماء التالية:

الرقم

الاسم

اللقب

الفريق

1

شيماء

شاوني

شباب أطلس خنيفرة

2

نورة

موادني

شباب أطلس خنيفرة

3

أميمة

العمراني

شباب أطلس خنيفرة

4

جيهان

بارشي

شباب أطلس خنيفرة

5

صفية

بوفتيني

شباب أطلس خنيفرة

6

زينب

الرضواني

رجاء عين حرودة

7

نسيمة

جواد

رجاء عين حرودة

8

حنان

أزيان

نادي بلدية العيون

9

مينة

البطاش

نادي بلدية العيون

10

سلمى

ستيتن

الفتح الرياضي

11

سماح

خرواش

جمعية شباب رجاء أيت عزة

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12

أميمة

طايار

جمعية شباب رجاء أيت عزة

13

سكينة

وهبي

جمعية نجوم المستقبل

14

زينب

الروداني

جمعية نجوم المستقبل

15

فاطمة الزهرة

عاكيف

جمعية جوهرة نجم العرائش

16

ضحى

أحمامو

جمعية عين عتيق

17

خولة

كنية

جمعية فتيات بنعمير لكرة القدم

18

نهيلة

بوالطين

جمعية اتحاد الرياضي النسوي لآسا الزاك

19

هاجر

الرقاص

إتحاد طنجة

20

أمل

وسام

شباب هلال تمارة الرياضي

21

أكرام

بنجدي

يوسفية برشيد

22

إيمان

سعود

فيندهيم الفرنسي

23

منار

حسنين

نادي بولونيا الإيطالي

24

فاطمة

بريمة

نادي إيسكولا مانو الإسباني

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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