استعدادا لدوري اتحاد شمال إفريقيا.. المنتخب النسوي لأقل من 20 سنة يدخل تجمعا إعداديا في الرباط

يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة، للدخول في تجمع إعدادي، خلال الفترة ما بين 12 و20 شتنبر الجاري، في مدينة الرباط.

ويأتي هذا التجمع استعدادا لمشاركة المنتخب النسوي في بطولة اتحاد شمال إفريقيا، المقرر خوضها في مدينة طنجة، بدءا من فاتح أكتوبر المقبل، وإلى غاية 8 من الشهر ذاته.

ووجهت لمياء بومهدي، مدرب المنتخب النسوي لأقل من 20 سنة، الدعوة إلى 24 لاعبة، للدخول في المعسكر المغلق في الرباط.

وضمت القائمة الأسماء التالية: