بعد إقالة بولتون... روحاني يدعو لتنحية "دعاة الحرب"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إنه يجب على الولايات المتحدة "أن تنحي دعاة الحرب جانبا".

جاءت تصريحات روحاني في أعقاب إقالة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المفاجئة لجون بولتون من منصب مستشار الأمن القومي، علما أن الأخير كان متشددا بشأن إيران والتحديات العالمية الأخرى.

ونقل موقع روحاني على شبكة الإنترنت، اليوم الأربعاء، حثه الولايات المتحدة على "التخلي عن التحريض على الحرب وسياسة الضغط القصوى" ضد إيران.

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وكان يتحدث في اجتماع لمجلس الوزراء في طهران.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، علي ربيعي، عقب الاجتماع إن إقالة بولتون قد تساعد الولايات المتحدة على اتخاذ موقف "أقل تحيزًا" تجاه إيران.

وكان ترامب انسحب العام الماضي من الاتفاق النووي وشدد العقوبات على إيران.