فيسبوك يحظر صور إيذاء النفس

اعلنت شركة "فيسبوك" منعها نشر الصور المروعة لإيذاء النفس على موقعها للتواصل الاجتماعي بينما تشدد سياساتها بشأن المحتوى الذي ينطوي على ممارسات انتحارية وسط انتقادات متزايدة لكيفية حد شركات التواصل الاجتماعي من المحتوى العنيف الذي يمكن أن ينطوي على خطورة.
وقالت "فيسبوك" في بيان، إن البحث عن المحتوى المتعلق بإيذاء النفس سيصبح الآن أكثر صعوبة على "إنستغرام" وستضمن ألا يظهر ضمن المواد الموصى بها في قسم "استكشف" على تطبيق تبادل الصور.
ويأتي بيان فيسبوك في اليوم العالمي لمنع الانتحار، وفي أعقاب تقرير لمنظمة الصحة العالمية أكدت فيه انتحار نحو ثمانية ملايين شخص سنوياً، أو شخص واحد في كل 40 ثانية.
يذكر أن موقع "فيسبوك" يحظى بأكبر عدد من زيارات المستخدمين مقارنة بمواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث يزوره نحو 2.4 مليار مستخدم نشيط شهرياً، وفقاً لأحدث الإحصائيات.
ويأتي بيان فيسبوك في اليوم العالمي لمنع الانتحار، وفي أعقاب تقرير لمنظمة الصحة العالمية أكدت فيه انتحار نحو ثمانية ملايين شخص سنوياً، أو شخص واحد في كل 40 ثانية.
يذكر أن موقع "فيسبوك" يحظى بأكبر عدد من زيارات المستخدمين مقارنة بمواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث يزوره نحو 2.4 مليار مستخدم نشيط شهرياً، وفقاً لأحدث الإحصائيات.
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