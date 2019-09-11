بالصور: قصة فريدة من نوعها... أم تتزوج شجرة!

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عقدت البريطانية كيت كننغهام، قرانها على شجرة وتعتزم بعد ذلك تغيير اسم عائلتها إلى اسم فصيلة الأشجار.
وقرّرت العروس البالغة من العمر 34 عامًا، وهي أم لطفلين أن تتزوج من شجرة البلوط في حديقة «ريمروز فالي» في ضواحي ليفربول، بهدف لفت انتباه وسائل الإعلام إلى الحملة المناهضة لبناء طريق جديد يمرّ من الحديقة.
في حين استنكر ابنها الأكبر قرار والدته، لكنه قرّر تأييدها وحضور الزفاف، كما دعم الأب المرأة البريطانية وساعدها في تنظيم كل شيء.
وارتدت العروس في حفل زفافها ثوباً زيتوني اللون، وهي تخطط الآن لتغيير اسم عائلتها رسميًا إلى «الدر».
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