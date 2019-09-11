عمليات بغداد تعلن اعتقال 78 ارهابيا منذ اب الماضي احدهم 'خطير'

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن اعتقال 78 ارهابيا منذ اب الماضي، مبينة ان احدهم درجة خطورته عالية.

وقال قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي في مؤتمر صحافي عقده اليوم، وحضرته الخليج 365 ان "منذ بداية اب الماضي اجرت قيادة عمليات بغداد عمليات تعرضية لتأمين الزيارة في جميع قواطعها"، مبينا ان "هذه العمليات اسفرت عن اعتقال 78 ارهابيا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".

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واضاف ان "احد هؤلاء الارهابيين درجة خطورته عالية"، مشضيرا الى ان "التحقيق جار معه كونه يمتلك معلومات خطيرة".

وبشأن المواكب الحسينية بالعاصمة، اكد الربيعي ان "عدد المواكب في بغداد بلغت 1297 موكبا والتشابيه 46 في الرصافة و15 في الكرخ"، موضحا ان "الخطة الخاصة بالزيارة نجحت وبشكل كامل".