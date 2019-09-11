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كشفت Optical Express عن 3 صور ضمن اختبار يعرف باسم "إيشيهارا"، يفحص اختلالات عمى الألوان في ظل التحذير من الحالة هذه التي تؤثر على الكثيرين من دون إدراكهم لها.
وتحتوي الصور على وجوه أشخاص مشهورين "مخفيين ضمنها". وفي حال لم يكن الفرد قادرا على رؤية المشاهير، يمكن أن يكون مصاباً بعمى الألوان.
ويعاني الكثير من الأشخاص البارزين من عمى الألوان، بما في ذلك كيانو ريفز وإلتون جون وميتلوف. وقال مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، إنه اختار اللون الأزرق لشعار الموقع الاجتماعي الشهير، لأنه سهل التمييز.
ويأتي عمى الألوان في أشكال مختلفة، ويؤثر على القدرة على التمييز بين الأحمر والأخضر، والأزرق والأصفر.
(وجوه المشاهير في الاختبار، هي: بيل كلينتون والأمير ويليام وبونو)... هل تمكنتم من معرفتها بمفردكم؟
كانت هذه تفاصيل خبر إن عجزت عن رؤية المشاهير في هذه الصورة فأنت مصاب بهذا الخلل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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