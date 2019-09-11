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إن عجزت عن رؤية المشاهير في هذه الصورة فأنت مصاب بهذا الخلل!

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كشفت Optical Express عن 3 صور ضمن اختبار يعرف باسم "إيشيهارا"، يفحص اختلالات عمى الألوان في ظل التحذير من الحالة هذه التي تؤثر على الكثيرين من دون إدراكهم لها.

وتحتوي الصور على وجوه أشخاص مشهورين "مخفيين ضمنها". وفي حال لم يكن الفرد قادرا على رؤية المشاهير، يمكن أن يكون مصاباً بعمى الألوان.

 

 

ويعاني الكثير من الأشخاص البارزين من عمى الألوان، بما في ذلك كيانو ريفز وإلتون جون وميتلوف. وقال مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، إنه اختار اللون الأزرق لشعار الموقع الاجتماعي الشهير، لأنه سهل التمييز.

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وقال ستيفن هانان، مدير الخدمات الطبية في Optical Express: "نريد زيادة الوعي بهذه الحالة، على الرغم من أنها ليست ضارة جسديا. والحديث عنها باستخدام اختبار "إيشيهارا" المفيد، يساعد في إزالة الغموض حول عمى الألوان، ويوفر مزيدا من المعلومات التي ستساعد أولئك الذين يكافحون من أجل التمييز بين ألوان معينة، على أن يعيشوا حياة طبيعية وغير مقيدة".

ويأتي عمى الألوان في أشكال مختلفة، ويؤثر على القدرة على التمييز بين الأحمر والأخضر، والأزرق والأصفر.

(وجوه المشاهير في الاختبار، هي: بيل كلينتون والأمير ويليام وبونو)... هل تمكنتم من معرفتها بمفردكم؟

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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