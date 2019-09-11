إن عجزت عن رؤية المشاهير في هذه الصورة فأنت مصاب بهذا الخلل!

كشفت Optical Express عن 3 صور ضمن اختبار يعرف باسم "إيشيهارا"، يفحص اختلالات عمى الألوان في ظل التحذير من الحالة هذه التي تؤثر على الكثيرين من دون إدراكهم لها.

وتحتوي الصور على وجوه أشخاص مشهورين "مخفيين ضمنها". وفي حال لم يكن الفرد قادرا على رؤية المشاهير، يمكن أن يكون مصاباً بعمى الألوان.

ويعاني الكثير من الأشخاص البارزين من عمى الألوان، بما في ذلك كيانو ريفز وإلتون جون وميتلوف. وقال مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، إنه اختار اللون الأزرق لشعار الموقع الاجتماعي الشهير، لأنه سهل التمييز.

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