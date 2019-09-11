إدانات لنتنياهو واختلاسات غصن.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة يبرز: بالأدلة والبراهين.. أكاذيب قطرية في بيان الرد على السعودية، وعقوبات أمريكية تستهدف الحرس الإيراني وداعش وحماس والقاعدة، الإخوان يتخلون عن "المغتصب" طارق رمضان.. وفرنسا تحظر كتابه، الدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن تدعو لرفع العقوبات عن السودان.

كما تقرأون: عاصفة إدانات تواجه عزم نتنياهو ضم أجزاء بالضفة، وعباس يحذر إسرائيل: إلغاء جميع الاتفاقات حال ضم أجزاء بالضفة، و18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. أمريكا تحيي الذكرى بالشموع.

وعن الأوضاع الليبية تتابعون: الجيش الليبي يسيطر على بلدة جديدة جنوبي طرابلس، الجيش الليبي يحدد مواقع تخزين وإطلاق الطيران التركي بالزاوية.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: مخزون الخام الأمريكي يتراجع 2.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، أوبك تقود النفط للارتفاع 1.5% بعد تمديد التخفيضات، نيسان: اختلاسات غصن تخطت 300 مليون يورو.

وإلى الملاعب تطالعون: برشلونة يرفض المغامرة بميسي أمام فالنسيا.

وفي التكنولوجيا تتابعون أبل تكشف عن 7 منتجات جديدة في مؤتمر كاليفورنيا.

وفي الفن: أفضل 10 مسلسلات أجنبية منذ بداية 2019

للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول 2019.

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