الإمارات تشارك في الدورة الـ20 لمعرض معدات الدفاع والأمن بلندن

شارك وفد إماراتي في فعاليات الدورة العشرين من معرض المعدات والأمن الدولي "DSEI 2019" التي بدأت أمس، وتستمر حتى 13 سبتمبر/أيلول الجاري في مركز المعارض بالعاصمة البريطانية لندن.

وزار وفد وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية برئاسة اللواء الركن طيار مبارك علي النيادي، رئيس الإدارة التنفيذية للسياسات والتعاون بالوزارة، يرافقه سفير الإمارات لدى بريطانيا منصور عبدالله خلفان بالهول الجناح الإماراتي الذي ينظمه مجلس الإمارات للشركات الدفاعية وبالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن الاقتصاد.

وتشارك في الدورة الحالية للمعرض 17 من الشركات الصناعية الدفاعية الوطنية الإماراتية، ويعتبر الجناح الإماراتي منصة مهمة يتم فيه عرض أحدث المنتجات والتقنيات الدفاعية والأمنية والأنظمة المستقلة الإماراتية التي تتميز بالجودة والكفاءة العالية والمنافسة العالمية.

وقام اللواء النيادي والوفد المرافق بجولة في المعرض شملت عددا من أجنحة الدول ومنصات عرض الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.

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واطلع الوفد على أحدث ما تنتجه الشركات الدفاعية البريطانية والشركات العالمية من الأسلحة والمعدات والقدرات الدفاعية والأمنية، وشملت الزيارة أجنحة كل من أستراليا، واليابان، والبرازيل، والسعودية، والسويد والجناح الكندي.

وأكد اللواء النيادي أهمية المعرض على خارطة المعارض العالمية في المجال الدفاعي والأمني.

وأشاد بالمشاركة الدولية الواسعة التي تميز بها معرض معدات الدفاع والأمن الدولي في هذا العام في نسخته الـ20 متمثلة في مشاركة أكثر من 1600 عارض وحوالي 300 وفد رسمي من 84 دولة، مثمنا الدعوة لحضور فعاليات المعرض، ومشيدا بمستوى التنظيم.

والتقى اللواء النيادي كلا على حدة مع الفريق جون لوريمر، مستشار الدفاع الأعلى للشرق الأوسط في وزارة الدفاع البريطانية، ومارك جولدساك، رئيس منظمة الدفاع والأمن البريطانية التابعة لوزارة التجارة الدولية، وبحضور كبار الضباط من الجانبين.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.