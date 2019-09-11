الولايات المتحدة تحتفظ بـ5500 جندي على حدودها مع المكسيك

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها ستبقي على انتشار ما يصل إلى 5500 جندي على الحدود مع المكسيك العام المقبل للمساعدة في التصدي للهجرة غير الشرعية.



وقال المتحدث باسم البنتاجون اللفتنانت كولونيل كريس ميتشل، إن وزارة الدفاع ستقدم ما يصل إلى 5500 عنصر لتوفير الدعم للبنية التحتية والدعم العمالي وفي عمليات الرصد والمراقبة والدعم الجوي.

وبعد أسبوع من إعلان البنتاجون تخصيص 3,6 مليار دولار لتمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك، قالت وزارة الدفاع إنها وافقت أيضا على طلب من وزارة الأمن الداخلي للإبقاء على وجود عسكري أيضا.

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ويعكس تعزيز الوجود العسكري على الجانب الأمريكي من الحدود انتشارا أكبر للقوات المكسيكية، في أعقاب ضغوط من الرئيس دونالد ترامب بينها تهديده بفرض عقوبات تجارية.

والتقى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الثلاثاء، وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد في واشنطن و"أقر بالخطوات غير المسبوقة والجادة لحكومة المكسيك في المساعدة على التصدي للهجرة غير الشرعية" بحسب بيان للبيت الأبيض.

غير أن البيان ذكّر أيضا بالمطالب المتكررة من المسؤولين الأمريكيين هذا الأسبوع، وهي أن تبذل المكسيك مزيدا من الجهود في وقف الهجرة عبر الحدود.

وقال إبرارد للصحفيين إن الاجتماع كان "وديا" ورغم أن خلافات لا تزال قائمة حول كيفية التعامل مع طالبي اللجوء، فإنه تم نزع فتيل الأزمة بين الجارين الكبيرين والشريكين التجاريين على ما يبدو.. أضاف أن "احتمالات المواجهة بين المكسيك والولايات المتحدة تتضاءل أكثر فأكثر".