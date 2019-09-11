تعديل وزاري باليابان يأتي بـ3 وزراء بينهم نجل رئيس حكومة سابق

عيَن رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي، الأربعاء، وزيرين جديدين للدفاع والخارجية، كما أدخل وجها سياسيا صاعدا، في تعديل حكومي يثير تكهنات حول من سيخلف رئيس الحكومة.

واختار رئيس الوزراء، توشيميتسو موتيجي وزيرا للخارجية؛ تقديرا لمساعيه في التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

كما تم تعيين وزير الخارجية المنتهية ولايته تارو كونو على رأس وزارة الدفاع، في خطوة اعتبرت مؤشرا على تشديد النهج تجاه كوريا الجنوبية وسط تراجع العلاقات بين الجارين.

وموتيجي (63 عاما) خريج جامعة هارفارد وسياسي مخضرم، عمل مستشارا لدى ماكنزي قبل أن يفوز بمقعد في مجلس النواب في 1993.

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ولا يتوقع محللون أن يؤدي التعديل الحكومي إلى تغييرات مهمة في السياسة الدبلوماسية لليابان والتي يديرها بشكل كبير مكتب رئيس الوزراء.



كذلك جرى تعيين شينيجيرو كويزومي (38 عاما) وهو نجل رئيس الوزراء السابق الواسع الشعبية جونيشيرو كويزومي، وزيرا للبيئة.

وكان حفل زفاف شينيجيرو كويزومي مؤخرا مع المذيعة التلفزيونية كريستل تاكيغاوا قد حظي بتغطية واسعة على وسائل الإعلام..

ويُعتبر كويزومي الذي تم الإعلان عن زواجه في مكتب رئيس الوزراء، ثالث أصغر أعضاء الحكومة سنا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، في دولة تُثمن دور كبار السن في السياسة وفي مجالات أخرى.

وسيصبح آبي في نوفمبر/تشرين الثاني رئيس الوزراء الأطول مدة، ومن المفترض مبدئيا أن يغادر منصبه في 2021.