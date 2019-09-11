مستشار سلفاكير: الفرقاء السودانيون يوقعون بجوبا إعلان مبادئ الأربعاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان سلفاكير، لـ"العين الإخبارية"، إن الفرقاء السودانيين سيوقعون إعلان مبادئ الأربعاء في جوبا.
وأضاف قلواك أن الأطراف السودانية ستوقع بعد ساعات على إعلان مبادئ بعد أن توافقت على إعلان مبادئ شامل يؤسس لتحقيق سلام، مؤكدا أن جوبا مستعدة لاستضافة مفاوضات السلام.
كانت ورقة رئيس الحركة الشعبية (قطاع الشمال) عبدالعزيز آدم الحلو، التي تتضمن رؤيته لحل المشكلة السودانية، قد كشفت عن ضرورة الاتفاق على إعلان مبادئ سياسية كخطوة أولية والاعتراف بوجود مشكلة للوصول إلى الحل السياسي العادل والشامل.
وأكدت الورقة ضرورة تسليم جميع مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية للعدالة الدولية مع ضمان استقلالية القضاء السوداني.
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