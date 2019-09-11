انت الان تتابع ميركل: سأعمل حتى "اليوم الأخير" لضمان بريكست منظم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها ستعمل حتى "اليوم الأخير" لضمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على نحو منظم.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن ميركل قولها اليوم الأربعاء في البرلمان الألماني (بوندستاج): "لدينا كل الفرص للقيام بذلك بطريقة منظمة"، مضيفة أن "ألمانيا ستظل مستعدة لبريكست بدون اتفاق".
ومن ناحية أخرى، ذكرت ميركل أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة تؤثر على الصادرات الألمانية.
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