الان تتابع إيران: رحيل بولتون لن يدفعنا لإعادة النظر في الحوار مع أمريكا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:
قالت إيران اليوم الأربعاء إن إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون من منصبه لن يدفعها إلى إعادة النظر في الحوار مع الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء نقلا عن مبعوث طهران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي “رحيل مستشار الأمن القومي جون بولتون من إدارة الرئيس دونالد ترامب لن يدفع إيران لإعادة النظر في الحوار مع الولايات المتحدة”.
وأضاف أنه لا مجال للحوار مع واشنطن ما دامت العقوبات المفروضة على إيران سارية.
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