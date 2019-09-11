ليبيا.. الجيش يحدد مواقع تخزين وإطلاق الطيران التركي بالزاوية

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال الجيش الليبي، إن وحدات الرصد تمكنت من تحديد مناطق إطلاق وتخزين وتوجيه الطيران التركي المسير في مدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس.



وذكر الطيب الشارف، مسؤول الجيش الإلكتروني الليبي التابع لغرفة عمليات الكرامة، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "الطائرات اتضح أنها تقلع من داخل المصفاة النفطية بالمدينة".

ولفت الشارف إلى أن "المصفاة تحتوي على غرفة عمليات تعمل ليلاً في تسيير طائرة الإرهاب التركية".

وأشار الشارف إلى أن "المليشيات وضعت أجهزة هوائيات للاتصالات والتشويش وتوجيه الطائرات المسيرة فوق مبنى مصرف مقابل ميدان الزاوية"، مشيرا إلى "تمكن شباب الكرامة في المدينة من نزع هذا الجهاز".

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وأكد الشارف أن "مليشيات مدينة الزاوية خزنت المدرعات والأسلحة الثقيلة في منطقة أبوصرة وتم رصد كل الأسلحة التي تتواجد داخل الهناجر التي تتواجد الآن بين الأحياء السكنية".

وتمكن الجيش الإلكتروني التابع للقوات المسلحة الليبية من تحديد هويات بعض عناصر المليشيات من مدينة الزاوية المشاركين في تسهيل عملية الاحتلال التركي للمدينة، أبرزهم، محمد مبيه، ويعمل قناصا، والإرهابي حامد الحنيش، والإرهابيون (مهند بلغيط، وضيف جموم، ورياض المهدي) من فرقة الإسناد التابعة لزعيم تنظيم القاعدة بالمدينة أبو عبيدة الزاوي.

وكانت العمليات النوعية للجيش الليبي بدأت باستهداف غرف عمليات انطلاق الطائرات التركية المسيرة، التي تعتمد عليها المليشيات للتجسس واستهداف مواقع الجيش، منذ يوليو/تموز الماضي.

واستهدف سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، في 16 أغسطس/آب الماضي عدة مواقع للطيران التركي المسير الداعم لمليشيات طرابلس بمطار زوارة.

وفي 4 يوليو/تموز الماضي، أعلن الجيش الليبي تدمير غرفة تحكم بالطائرات التركية المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس.

وكانت المليشيات تعتمد على مطار معيتيقة بالأساس في انطلاق طائراتها لاستهداف مواقع الجيش الليبي في محاور القتال حول العاصمة، خاصة أنه أقرب المطارات لمواقع الجيش بطرابلس.