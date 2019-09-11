منظمة التعاون الإسلامي تدين تصريحات نتنياهو حول غور الأردن والبحر الميت

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
دانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بـفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في حال إعادة انتخابه.
وقالت المنظمة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أيلول 11، 2019، إن هذا الإعلان الخطير يشكل اعتداء جديدا على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، أن المنظمة ستعقد اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية بطلب من المملكة العربية السعودية لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير.
وفي وقت سابق اليوم أدنت كل من المملكة العربية السعودية والبحرين ودول عربية أخرى بشدة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت.
وأكدت السعودية أن الإعلان تصعيد بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وطلبت السعودية من كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية إدانة ورفض هذا الإعلان.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.