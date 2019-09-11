ترامب يمنع الدوحة من إعلان اتفاق السلام مع حركة طالبان

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة، سهيل شاهين، أمس الأحد، إن جماعته والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق، كانت ستعلنه الحكومة القطرية، وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع المحادثات مع طالبان، مساء السبت.



وأضاف شاهين على حسابه في تويتر، "منذ بضعة أيام وضعنا اللمسات الأخيرة على اتفاق مع الجانب الأمريكي وتم تأكيد محتواه من قبل الفريقين وتم تسليمه إلى الجانب القطري. كان الجميع راضياً وتم الاتفاق على إعلانه من قبل حكومة قطر".

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ووصف شاهين إعلان ترامب بالـ"مفاجئ" بعد إعلان الأخير على حسابه على تويتر، إلغاء اجتماع سري مع طالبان والحكومة الأفغانية كان مقرراً اليوم الإثنين، في كامب ديفيد، ووضع نهاية لمباحثات السلام.

وبيَّن شاهين، أن هذا القرار، الذي اتخذ بعد هجوم مجموعة من المتمردين بسيارة مفخخة أسفر عن مقتل 11 شخصاً من بيهم جندي أمريكي، سيضع الكثير من الشكوك حول "مصداقية" الرئيس الأمريكي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وحركة طالبان خاضتا 9 جولات مفاوضات في قطر، وأُعلن أخيراً قرب سحب 5 آلاف جندي أمريكي من أفغانستان على مدى 135 يوماً.