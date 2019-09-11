‏ردًا على فيديو وائل غنيم.. «‎#عصابة_يناير_رجعت_تاني» يتصدر «تويتر».. ومغردون: اللي حصل مش هيتكرر تاني

الموجز

تصدر هاشتاج جديد بعنوان «#عصابة يناير ظهرت تاني»، موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

الهاشتاج، جاء بعد نشر وائل غنيم فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، ليرد نشطاء بموقع «تويتر»، بهاشتاج «#عصابة يناير ظهرت تاني».

وغرد عماد قائلًا: « السيسي فعلا بيكافح لواحده من جميع الاتجاهات ما بين إرهاب واعداء مصريين ربنا يكون ف عونك ياريس».

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كما استعانت سوزان بتصريح للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًة: « اللي حصل من 8 سنين مش هيتكرر تاني في مصر وتمن الحفاظ علي البلد دي حياتي اوعو تفتكرو أن طولة بالي وخلقي الحسن معناه ان البلد دي تقع قسما بالله اللي هيقربلها لهشيله من فوق وش الارض».

ودون حساب تحت اسم مصر 20 30 قائلًا: «آخرة الخيانة يا وائل اللي مشغلك طردك والمخابرات المعادية استغنت عن خدماتك ورمتك في الشارع».

ونشر أبو سويلم المصري صورة لقيادات الإخوان الهاربة في تركيا مدونًا عليها: «وفى توقيت واحد.. الظاهر انهم شعروا اما بنهاية اردوغان او ان اردوغان هيبيعهم لينقذ نفسة كعادة الاخوان .. فعايزين يخربوها بسرعة ليتمكنوا من العودة .. محدش طايقهم».

وكتب حساب تحت اسم خليك ايجابي قائلًا: «اللى فى الصور ده وائل غنيم وطالع عامل فيديو بيندب فيه على مرسى وابنه كإنه معترض على قضاء الله».