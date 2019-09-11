البحرين تدين إعلان نتانياهو فرض السيادة على منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت

دانت ​وزارة خارجية​ ​البحرين​ بشدة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقتي غور ​الأردن​ وشمال ​البحر الميت​ في ​الضفة الغربية​ المحتلة، في حال إعادة انتخابه في 17 من شهر ايلول الحالي، مؤكدة أن هذا الإعلان يمثل تعديًا سافرًا ومرفوضًا على حقوق ​الشعب الفلسطيني​، ويعكس إصرارًا على عدم التوصل لسلام عادل وشامل.

وطالبت الخارجية البحرينية ​المجتمع الدولي​ بأسره بضروره تحمل مسؤولياته في التصدي لهذا الاعلان، مجددة موقف البحرين الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمساند بقوة لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها ​القدس الشرقية​ على أساس مبدأ حل الدولتين ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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