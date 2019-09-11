الصين تعتزم إعفاء 16 فئة من المنتجات الأميركية من الرسوم الجمركية المشددة

أعلنت ​الصين​ اليوم أنها تعتزم إعفاء 16 فئة من المنتجات الأميركية من الرسوم الجمركية المشددة المفروضة في سياق الحرب التجارية بين البلدين، قبل انطلاق جولة مفاوضات تجارية جديدة الشهر المقبل.

وأفادت لجنة التعرفات الجمركية في مجلس الدولة أن "الإعفاءات ستدخل حيز التنفيذ في 17 أيلول، وأصدرت قائمتين تتضمنان منتجات من ثمار البحر وأدوية ضد ​السرطان​".

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