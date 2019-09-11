منظمة التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات تصريحات نتانياهو

دانت ​منظمة التعاون الإسلامي​ بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"فرض السيادة الإسرائيلية على غور ​الأردن​ وشمال ​البحر الميت​ والمستوطنات في حال إعادة انتخابه".

ولفتت المنظمة في بيان، الى ان هذا الإعلان الخطير يشكل اعتداء جديدا على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

واعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين ان المنظمة ستعقد اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية بطلب من المملكة العربية السعودية لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير.