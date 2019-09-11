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منظمة التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات تصريحات نتانياهو

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دانت ​منظمة التعاون الإسلامي​ بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"فرض السيادة الإسرائيلية على غور ​الأردن​ وشمال ​البحر الميت​ والمستوطنات في حال إعادة انتخابه".

ولفتت المنظمة في بيان، الى ان هذا الإعلان الخطير يشكل اعتداء جديدا على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

واعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين ان المنظمة ستعقد اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية بطلب من المملكة العربية لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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