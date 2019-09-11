استمرار انقطاع الكهرباء في 430 ألف منزل في اليابان بعد إعصار فاكساي

أعلنت شركة الكهرباء في ​اليابان​ أن 430 ألف منزل مازالوا يعانون من ​انقطاع الكهرباء​ بالقرب من ​طوكيو​، وذلك بعد هبوب ​إعصار​ قوي.

وأوضحت شركة الكهرباء إنها لا تعرف ما إذا كانت سوف تستطيع إعادة خدمات الكهرباء في جميع المنازل بحلول نهاية اليوم.

وكان إعصار فاكساي قد ضرب منطقة طوكيو الاثنين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات والتسبب في حدوث أضرار لأعمدة الكهرباء. وفي مقاطعة تشيبا، أدى الإعصار لإسقاط عمودي لتوصيل الكهرباء.

​​​​​وقد جرى خفض قوة الإعصار أمس الثلاثاء إلى إعصار موجي فوق المحيط الهادي.