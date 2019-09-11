النشرة: الجيش أوقف 5 سوريين في الوزراني على خلفية دخولهم المنطقة خلسة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن دورية من ​مخابرات الجيش​ أوقفت في بلدة ​الوزاني​، 5 سوريين على خلفية دخولهم المنطقة خلسة، وقد تم تسليمهم الى ثكنة الجيش ف ​مرجعيون​ للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.

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