أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "عند الساعة 17:30 من تاريخ 10/9/2019، ادّعى لدى مخفر الدامور في وحدة الدرك الإقليمي المدعو طالب محمد خير سنو (مواليد عام 1967، لبناني)، بأن ابنته القاصر: ملك طالب سنو (مواليد عام 2003)، قد غادرت بتاريخ 8/09/2019 منزلها الكائن في محلّة الناعمة إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد حتى الساعة ولا يعرف عنها أي شيء. يذكر أنّها تعاني من اضطرابات عقليّة وهي المرة الرابعة التّي تهرب فيها من المنزل".
وعممت المديرية بناءً على اشارة القضاء المختص صورتها، وطلبت من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عن مكان تواجدها، الاتصال بمخفر الدامور على الرقم: 05/600116، تمهيداً لإعادتها إلى ذويها.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن عممت صورة فتاة غادرت منزل ذويها في الناعمة ولم تعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.