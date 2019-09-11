قوى الأمن عممت صورة فتاة غادرت منزل ذويها في الناعمة ولم تعد

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "عند الساعة 17:30 من تاريخ 10/9/2019، ادّعى لدى مخفر الدامور في وحدة الدرك الإقليمي المدعو طالب ​محمد خير​ سنو (مواليد عام 1967، لبناني)، بأن ابنته القاصر: ملك طالب سنو (مواليد عام 2003)، قد غادرت بتاريخ 8/09/2019 منزلها الكائن في محلّة ​الناعمة​ إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد حتى الساعة ولا يعرف عنها أي شيء. يذكر أنّها تعاني من اضطرابات عقليّة وهي المرة الرابعة التّي تهرب فيها من المنزل".

وعممت المديرية بناءً على اشارة ​القضاء​ المختص صورتها، وطلبت من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عن مكان تواجدها، الاتصال بمخفر الدامور على الرقم: 05/600116، تمهيداً لإعادتها إلى ذويها.