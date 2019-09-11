جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا غدا والتعيينات من ابرز البنود

يعقد ​مجلس الوزراء​ جلسة عادية عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر غد الخميس في ​القصر الجمهوري​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، وحضور رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ والوزراء. ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 29 بندا ابرزها ​التعيينات القضائية​.

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