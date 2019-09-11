نفذ عمال وموظفو ​بلدية بعلبك​ والقرى المجاورة اعتصاما امام مبنى ​البلدية​ احتجاجا على عدم تقاضي رواتبهم منذ اربعة اشهر.

وناشد المعتصمون وزير المالية ​علي حسن خليل​ الإفراج عن أموال البلديات على أبواب شهر أيلول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمال البلديات ببعلبك نفذوا اعتصاما احتجاجا على عدم تقاضي رواتبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.