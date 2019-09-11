افيوني: من الضروري فتح قطاعاتنا ومؤسساتنا للقطاع الخاص

اشار وزير ​الدولة​ لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني الى ان ​الكهرباء​ مشكلة مالية بإمتياز لانها ثلث ​العجز​، واوضح ان موازنة العام 2019 فيها تخفيض كبير للعجز، ولفت الى انه يجب اطلاق اجراءات سريعة لخفض العجز وتسويقها، ودعا لاطلاق خطة جريئة.

ولفت افيوني في حديث تلفزيوني، الى ان الجزء الاول من الخطة الاقتصادية هو تحريك العجلة الاقتصادية عبر مشاريع سيدر، والجزء الثاني هو تفعيل ​القطاع العام​ وتخفيف التضخم، والجزء الثالث هو خطة ماكينزي لهيكلة ​الاقتصاد اللبناني​.

واكد ان المسح الهيكلي للقطاع العام اساسي، وذلك من اجل مقاربة الوضع علميا لمعرفة الاحتياجات، واوضح ان الاصلاحات اساسية في القطاع العام، والموضوع الثاني الاساسي في القطاع العام هو التحول الرقمي ومن الضروري التقدم في هذا الموضوع. واعتبر انه من الضروري فتح قطاعاتنا ومؤسساتنا للقطاع الخاص.