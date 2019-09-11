بستاني: انتهينا من إعداد دفاتر شروط مناقصة معامل إنتاج الكهرباء

أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​ في تصريح لها عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ "اننا انتهينا من إعداد دفاتر شروط مناقصة معامل إنتاج ​الكهرباء​، شراكة قطاع عام-قطاع خاص في ​الزهراني​ و​سلعاتا​. هذه الدفاتر أعدّها الاستشاريون Fichtner, Bredin Prat, Uria Menendez بالتعاون مع ​البنك الدولي​ والـ IFC. ونأمل أن يقرّها ​مجلس الوزراء​ في أسرع وقت ممكن".

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