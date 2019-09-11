ميركل: الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة أضرت بألمانيا

اشارت المستشارة الالمانية ​انجيلا ميركل​ الى ان الحرب التجارية بين ​الصين​ و​الولايات المتحدة​ أضرت ب​ألمانيا​. ولفتت الى انه ما زالت لدينا كل الفرص لتحقيق بريكست منظم ضمن اتفاق. وذكرت المستشارة الألمانية ان المانيا ستقوم بدورها لتجنب نشوب حرب بالوكالة في ليبيا .

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