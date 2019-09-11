إندونيسيا تنفي مسؤوليتها عن الضباب الدخاني في ماليزيا

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا- (د ب ا):

قالت الحكومة الإندونيسية في جاكرتا، الأربعاء، إن الضباب الدخانى الذي غطى مناطق في ماليزيا وأجبر المدارس على إغلاق أبوابها ناجم عن حرائق الغابات في ماليزيا وليس مصدره إندونيسيا.

واضطرت السلطات في ولاية ساراواك بجزيرة بورنيو، لإغلاق أكثر من 400 مدرسة، بعد وصول التلوث الهوائي لمستويات غير صحية نتيجة للضباب الدخانى الناجم عن حرائق الغابات في إندونيسيا، بحسب وسائل إعلام ماليزية.

لكن وزارة الغابات في إندونيسيا قالت إن صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها الأسبوع الماضي، توضح وجود حرائق غابات في ماليزيا.

Advertisements

وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "هناك زيادة كبيرة في مناطق حرائق الغابات في أجزاء من جنوب شرق آسيا، وليس فقط إندونيسيا ولكن بصورة خاصة في شبه جزيرة ملايو ومناطق في فيتنام".

وأضافت الوزارة أن هناك 1423 حريقا محتملا تم تسجيله في شبه الجزيرة الماليزية في 7 سبتمبر الجاري، مقارنة بـ 1038 في اليوم الذي سبقه، مشيرة إلى وجود زيادة في أعداد الحرائق في ساراواك.

واتهمت وزيرة البيئة والغابات "سيتي نوربايا بكار"، ماليزيا بعدم الشفافية فيما يتعلق بحرائق الغابات على أراضيها.

ونقل موقع تريبيون نيوز الإلكتروني عن نوربايا القول: "سوف أرسل خطابا للسفير الماليزي" مضيفة" أعتقد أنهم عليهم تصحيح بياناتهم".