الصين: إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي "شأن داخلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب ا):
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينج، إن مسألة إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون تُمثل شأنًا داخليًا.
وقال تشونينج في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "نأمل أن يقوم أي شخص يتولى هذا المنصب بدور بناء في تعزيز تطور ثابت وصحي للعلاقات الثنائية".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أمس الثلاثاء، أنه طالب مستشاره للأمن القومي جون بولتون، بالاستقالة، لأنه " اختلف بشدة" مع الكثير من مواقفه.
ورد جون على ترامب على الفور على موقع تويتر ، وقال "لقد عرضت تقديم استقالتي يوم الاثنين" وقال الرئيس ترامب "دعنا نتحدث بهذا الشأن غدا".".
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الإقالة سببها خلاف حول التفاوض مع حركة طالبان .
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