محمد اسماعيل - القاهرة - ولينجتون- (د ب أ):
استقال رئيس حزب العمال النيوزيلندي، الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن، على خلفية فضحية اعتداء جنسي من جانب عضو بالحزب ضد فتاة مراهقة متطوعة بالحزب عام 2018.
وقبلت أردرن استقالة رئيس الحزب، نايجل هاوورث، اليوم الأربعاء.
وقالت أردرن في بيان: "خلال الساعات الـ 48 ساعة الماضية قرأت تقارير مزعجة بشكل لا يُصدّق عن اعتداء جنسي مزعوم تورط فيه أعضاء في حزب العمال".
وكانت أردرن قالت يوم الاثنين إنها علمت من تقرير إعلامي عن أقوال الفتاة المتطوعة (19 عاما) التي تُفيد بأنه تم الاعتداء عليها جنسيا في منزل أحد موظفي الحزب، خلال اجتماع لمناقشة أعمال الحزب في أوائل عام 2018.
ووعدت أردرن بإجراء تحقيق قضائي حول كيفية تعامل الحزب مع ادعاءات سوء السلوك والاعتداء الجنسي.
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة رئيس حزب العمال النيوزيلندي على خلفية فضيحة جنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.