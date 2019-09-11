استقالة رئيس حزب العمال النيوزيلندي على خلفية فضيحة جنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - ولينجتون- (د ب أ):

استقال رئيس حزب العمال النيوزيلندي، الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن، على خلفية فضحية اعتداء جنسي من جانب عضو بالحزب ضد فتاة مراهقة متطوعة بالحزب عام 2018.

وقبلت أردرن استقالة رئيس الحزب، نايجل هاوورث، اليوم الأربعاء.

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وقالت أردرن في بيان: "خلال الساعات الـ 48 ساعة الماضية قرأت تقارير مزعجة بشكل لا يُصدّق عن اعتداء جنسي مزعوم تورط فيه أعضاء في حزب العمال".

وكانت أردرن قالت يوم الاثنين إنها علمت من تقرير إعلامي عن أقوال الفتاة المتطوعة (19 عاما) التي تُفيد بأنه تم الاعتداء عليها جنسيا في منزل أحد موظفي الحزب، خلال اجتماع لمناقشة أعمال الحزب في أوائل عام 2018.

ووعدت أردرن بإجراء تحقيق قضائي حول كيفية تعامل الحزب مع ادعاءات سوء السلوك والاعتداء الجنسي.